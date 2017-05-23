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حظك اليوم برج الثور الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: تصطدم بعمليات التسويف والتأخير، ما يثير غضبك ويجعلك تتطرف في مواقفك

عاطفياً: بعض العقبات تعترض طريق ارتباطك بالحبيب، لا تستغل طيبته وحاول أن تسايره

صحياً: كأنك غريب عما يحصل للناس جراء عدم الانتباه في تناول المأكولات كيفما كان، حذار

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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