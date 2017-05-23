«إنتوا مش حاسين بالغلابة».. مشاهير علقوا على قرار منع «موائد الرحمن»

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بعد إصدار اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا بإلغاء موائد الرحمن بالمحافظة أو إقامة تصريح بها، دعوة منه لمنع باقي المحافظات في أنحاء الجمهورية باتباع قراره، وأثار ذلك جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبوسائل الإعلام، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالي أبرز الشخصيات العامة ونجوم المجتمع، الذين علقوا على ذلك القرار.

1- عمرو أديب

علّق الإعلامي عمرو أديب على قرار إقامة تصاريح لموائد الرحمن في شهر رمضان، من خلال برنامجه "كل يوم"، عبر فضائية "أون تي في"، قائلاً: "ما أعمل كل ده وتراخيص عشان أعمل مائدة رحمن أمال أعمل شركة استثمارية إزاي بقى.. طب أنا لو ما أخدتش تصريح وعملت مائدة رحمن، إيه اللي هيحصل، لو دكر شيل طبق من إيد واحد بيفطر.. أنا عمرو أديب لو جيت تشيل طبق من إيدي هقطعك".

2- حساسين

هاجم الإعلامي سعيد حساسين، وعضو مجلس النواب، محافظ بورسعيد لقراره بمنع موائد الرحمن بحجة ذل المواطنين، قائلاً: "لو عامل بيشتغل باليومية ومفيش مكان يطبخ فيه، أو واحد مسافر، ومش معاه فلوس والمغرب أذن عليه في الشارع، هذه مودة ورحمة، وأضاف أثناء تقديم برنامجه "انفراد" المذاع على قناة "العاصمة"، موجهاً كلامه للمحافظ: "طيب ما تعمل أنت مائدة الرحمن، على حسابك الشخصي، أنت محافظ وما شاء الله مرتبك كبير، حرام عليك، تراجع عن هذا القرار.. إنتوا مش حاسين بالغلابة، مفيهاش ذل، دول أحيانا بيسدوا الشوارع عافية عشان الناس تدخل تاكل في الموائد، ربنا هيمنع الخير عن محافظة بورسعيد".

3- مصطفى بكري

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وجّه الإعلامي مصطفى بكري حديثه للواء عادل الغضبان، من خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلاً: "أرجوك يا سيادة اللواء تسيب الناس الغلابة تلاقي لها مكان في رمضان".

4- محمود حسين

أكد نائب محافظة بورسعيد، محمود حسين، من خلال إحدى تصريحاته الصحفية، أن قرار منع موائد الرحمن بالمحافظة في شهر رمضان ليس قرارًا نهائيًا، وأبرز معارضته لهذا القرار وأضاف قائلاً: "المفروض نشجع الموائد فى رمضان خاصة فى الظروف الاقتصادية الحالية".

5- أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، أثناء تقديمه برنامجه "مساء dmc": "بعض موائد الرحمن تكلفتها في شهر تعمل مصنع، فرغم أنها شعور إنسانى عظيم، لكن الفقراء من أين يأكلون في باقي العام".