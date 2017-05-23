شعبة القصابين: «البلد غرقانة لحوم.. والأسعار في متناول الجميع»

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قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، مساء الثلاثاء، إن الدولة توفر للمواطنين جميع أنواع اللحوم في الأسواق، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، خاصةً المستورد منها سواء كانت مجمدًا أو حيًا.

أضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أموال مصرية»، عبر فضائية «LTC»: «وبعدين زي ما إنتوا شايفين الشوادر، وأهلًا رمضان، والجمعيات، وعربيات القوات المسلحة.. البلد غرقانة لحمة يا جماعة».

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تابع: «اللحوم خاصةً المستوردة بأسعار في متناول الجميع، المجمدة من 70 - 75 جنيهًا للكيلو، والمذبوحة هنا من 80 - 85 جنيهًا، سيبكم من أسعار اللحم البلدي، لأن اللحمة بتاعتنا قليلة جدًا، لأننا دولة غير منتجة للحوم».