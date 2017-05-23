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فيديو| عماد الدين حسين: السيسي حازم مع لصوص الأراضي المنهوبة

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فيديو| عماد الدين حسين: السيسي حازم مع لصوص الأراضي المنهوبة فيديو| عماد الدين حسين: السيسي حازم مع لصوص الأراضي المنهوبة

التحرير

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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الرئيس عبد الفتاح ، كان حازمًا وحاسمًا، فيما يخص إعادة أراضي الدولة المنهوبة، موضحًا أن الرئيس يقطع الطريق على كافة محاولات التحايل على القانون.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "السيسي وصلته رسائل أن بعضًا ممن استولوا على الأراضي تصور أنه فوق القانون، وأن شخصية كبيرة رفضت تسليم الأرض للدولة وتعالى صوته على لجنة استرداد أراضي الدولة وقوة الأمن".

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وأكد الكاتب الصحفي أن رسالة السيسي واضحة فيما يخص استعادة أراضي الدولة المنهوبة من أي شخص أيًّا كان.


 

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التحرير

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