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مصر ترد على البشير: دافعنا عن السودان 15 عامًا ضد التدخلات الأجنبية

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مصر ترد على البشير: دافعنا عن السودان 15 عامًا ضد التدخلات الأجنبية مصر ترد على البشير: دافعنا عن السودان 15 عامًا ضد التدخلات الأجنبية

التحرير

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن تحترم سيادة السودان على أراضيه، ولم ولن تتدخل يوما في زعزعة استقراره، أو الإضرار بشعبه.

وأضاف،  تعقيبا على ما تم تداوله إعلاميا من تصريحات سودانية تتهم مصر بدعم حركات التمرد الدارفورية، أن سياسة مصر الخارجية تتأسس على احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم الاعتداء على الغير، لاسيما عند التعامل مع دول تربطها بمصر علاقات أخوية خاصة مثل السودان الشقيق.

وأضاف: "القاصي والداني يعلم جيدا أن مصر كانت الداعم الرئيس لوحدة السودان شمالا وجنوبا، وبذلت كل الجهود لجعل خيار الوحدة هو الخيار الجاذب لشعب جنوب السودان قبل الاستقلال".

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وأبدى أسفه من إطلاق مثل تلك الاتهامات، في الوقت الذي وظفت فيه مصر دبلوماسيتها علي مدار نحو 15 عامًا للدفاع عن السودان ضد التدخلات الأجنبية، ومحاولات فرض العقوبات علي المسئولين السودانيين وإدانة السودان في المنظمات والمحافل الدولية، كما شاركت مصر في جميع مفاوضات السلام بين السودانية وحركات التمرد الدارفورية، ولديها قوات على الأرض حاليا ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في دارفور.

ويذكر أن الرئيس السوداني، عمر البشير، اتهم مصر، في كلمته بحفل قدامى المحاربين بوزارة الدفاع السودانية، بدعم التمرد في دارفور.

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التحرير

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