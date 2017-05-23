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إدارة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة في كل مركز بالأقصر

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مصراوي Masrawy

إدارة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة في كل مركز بالأقصر (1)إدارة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة في كل مركز بالأقصر (1)

إدارة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة في كل مركز بالأقصر (2)إدارة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة في كل مركز بالأقصر (2)

إدارة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة في كل مركز بالأقصرإدارة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة في كل مركز بالأقصر

إدارة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة في كل مركز بالأقصر (4)إدارة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة في كل مركز بالأقصر (4)

إدارة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة في كل مركز بالأقصر (5)إدارة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة في كل مركز بالأقصر (5)

إدارة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة في كل مركز بالأقصر (6)إدارة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة في كل مركز بالأقصر (6)

الأقصر - محمد محروس:

كلف محافظ الأقصر، محمد بدر، بتخصيص إدارة في كل مركز بالمحافظة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذ بشأنهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ اليوم الثلاثاء في مقر ديوان عام المحافظة مع أعضاء فرع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، في حضور اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن والمراكز، ومسؤولي مديريات القوى العاملة، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والمرور، والتنظيم والإدارة؛ لبحث مطالب ومشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم على مستوى القطاعات كافة.

وفي السياق، كلف المحافظ مدير عام التضامن الاجتماعي بإعداد حصر كامل بأعداد المعينين في القطاعات الحكومية من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن حصر آخر بأعداد جميع الحاصلين منهم على شهادات، على أن يكونوا من غير العاملين بالهيئات الحكومية.

كما وجه المحافظ مدير إدارة المرور بإعداد "استيكر" لاصق للسيارات المخصصة لحالات الإعاقة، وكلف رؤساء المدن والمراكز بالتنسيق مع مديرية الطرق لخفض مستوى الأرصفة.​

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