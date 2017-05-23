انتخاب الإثيوبي أدهانوم مديرًا عامًا لمنظمة الصحة العالمية

جنيف - (أ ش أ):

فاز الأثيوبى الدكتور تيدروس أدهانوم بمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بعد أن تفوق فى جولة الإعادة الثالثة والأخيرة على مرشح المملكة المتحدة الدكتور ديفيد نابارو بحصول الأثيوبى على 133 صوتًا من أصوات الدول الأعضاء بمنظمة الصحة وحصول البريطانى على 50 صوتًا فقط وليصبح الدكتور تيدروس أدهانوم أول أفريقى يتولى إدارة منظمة الصحة العالمية، حيث يخلف الصينية مارجريت شان بداية من يوليو المقبل.

وفى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى جنيف أكد السفير عمرو رمضان مندوب، مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في جنيف والذي ترأس وفد مصر في جلسات التصويت ممثلا لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، على أن فوز أفريقيا بمنصب مدير منظمة الصحة لأول مرة جاء تتويجًا للتضامن الأفريقى والحملة الناجحة التى قادتها الدول الأفريقية وأثيوبيا كما يعكس مدى التقدير للمدير العام الجديد.

وهنأ السفير عمرو رمضان أثيوبيا بحصول أحد وزرائها السابقين على المنصب متمنيًا له التوفيق فى إدارة المنظمة.