أخبار عاجلة

بالفيديو || خالد الجندي لفنان مشهور: «المجاهر بالمعصية لا يستحق الشفقة» -
بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

تشيلسي يجدد عقد الحارس «إدواردو» لموسم واحد

Google+ Print
تشيلسي يجدد عقد الحارس «إدواردو» لموسم واحد تشيلسي يجدد عقد الحارس «إدواردو» لموسم واحد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد حارس مرماه البرتغالي الدولي إدواردو لمدة عام آخر ليبقى مع البلوز حتى عام 2018.

يذكر أن إدواردو انضم إلى تشيلسي الموسم الماضي، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، ولعب دور الحارس البديل في الفريق اللندني بعد البلجيكي تيبو كورتوا.

شاهد أيضا

وقال إدواردو "أنا سعيد جدًا بالبقاء في تشيلسي لموسم آخر، هذا الموسم كان ناجحًا جدًا للفريق، والجميع جعلني أشعر بأنني جزء من العائلة، أتمنى أن يكون الموسم المقبل بنفس الإيجابية، وأن نفوز بالكثير من الألقاب".

يشار إلى أن تشيلسي نجح في حصد لقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي برصيد 93 نقطة، علمًا بأن ذلك اللقب هو السادس في تاريخ البلوز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة