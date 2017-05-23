تشيلسي يجدد عقد الحارس «إدواردو» لموسم واحد

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قرر نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد حارس مرماه البرتغالي الدولي إدواردو لمدة عام آخر ليبقى مع البلوز حتى عام 2018.

يذكر أن إدواردو انضم إلى تشيلسي الموسم الماضي، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، ولعب دور الحارس البديل في الفريق اللندني بعد البلجيكي تيبو كورتوا.

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وقال إدواردو "أنا سعيد جدًا بالبقاء في تشيلسي لموسم آخر، هذا الموسم كان ناجحًا جدًا للفريق، والجميع جعلني أشعر بأنني جزء من العائلة، أتمنى أن يكون الموسم المقبل بنفس الإيجابية، وأن نفوز بالكثير من الألقاب".

يشار إلى أن تشيلسي نجح في حصد لقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي برصيد 93 نقطة، علمًا بأن ذلك اللقب هو السادس في تاريخ البلوز.