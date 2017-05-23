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رسميًا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع الجوهرة الصاعدة

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رسميًا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع الجوهرة الصاعدة رسميًا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع الجوهرة الصاعدة

التحرير

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً، عبر موقعه الإلكتروني مساء اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع البرازيلي فينيسوس جونيور لاعب نادي فلامينجو البرازيلي، ليتمكن النادي الملكي من الحصول على واحد من أبرز المواهب الصاعدة.


وقال النادي  في بيانه "لقد اتفق نادي ريال مدريد ونادي فلامينجو على إنتقال اللاعب فينيسيوس جونيورالى النادي الملكي في يوليو 2018، على أن يبقى في فلامينجو حتى يوليو 2019". 

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وكان فريقا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين قد دخلا في صراع شرس على التعاقد مع الجوهرة الشاب فينيسيوس جونيور الذي يعد واحدًا من أبرز اللاعبين الصاعدين في بلاده حاليًا، قبل أن يتمكن ريال مدريد من الفوز بخدمات اللاعب الموهوب . 
 
وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت على أن ريال مدريد توصل لإتفاق مع النادي البرازيلي من أجل التعاقد مع جونيور، وأن اللاعب قد إجتاز للفحوصات الطبية في بلاده، وأشارت التقارير مؤخراً على أن الصفقة ستكلف النادي 45 مليون يورو.
 
الجدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور المللقب ” بخليفة نيمار أو نيمار الجديد ” يبلغ من العمر 16 عاماً فقط، وكان اللاعب الشاب قد حاز على جائزة أفضل لاعب في منتخب البرازيل خلال منافسات بطولة كأس أمريكا الجنوبية تحت 17 عاماً.

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