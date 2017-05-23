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بالمستندات || وزارة الصحة تُحذر من استخدام "مضاد حيوي" غير صالح للاستخدام الآدمي وتوجه بحظره

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بالمستندات || وزارة الصحة تُحذر من استخدام "مضاد حيوي" غير صالح للاستخدام الآدمي وتوجه بحظره بالمستندات || وزارة الصحة تُحذر من استخدام "مضاد حيوي" غير صالح للاستخدام الآدمي وتوجه بحظره

أعلنت وزارة الصحة والسكان تحذيرها من أستخدام العقار floxamo 500mg المضاد الحيوي، وذلك بسبب عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى أنه غير مطابق للمواصفات الخاصة بتحليل الميكروبيولجي .

وأرسلت وزارة الصحة إلى الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة مذكرة تحمل رقم 32 لسنة 2017، بتحريز وضبط كافة العبوات الموجودة في الوحدات الحكومية والأسواق من عقار floxamo 500mg، مع تسليمه إلى مندوب الشركة المنتجة، وذلك بعد أخذ كافة التعهدات الضرورية بعدم فض أي من الأحراز المسلمة إلى في حضور أحد مفتشي الصيدلة.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان إدارة الصيدلة و الشركة المنتجة لعقار floxamo 500mg بتجميد كافة الأرصدة المتوفرة لديها، كما أن عليهم ارتجاع كافة العبوات الخاصة بالعقار التي تم بيعها إلى الصيدليات لمخازن الشركة المنتجة في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مع ضرورة إبلاغ إدارات الصيدلة بالمحافظات بالمرتجعات والأرصدة،

 

 

 

المصدر : فايف

 

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