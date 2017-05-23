السيسي لوزير الصناعة: «بتوعدوني ومفيش حاجة بتتحقق.. عندكم مشكلة؟»

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قال وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، إنهم خصصوا نحو 1008 وحدات سكنية للعاملين في مشروع مجرى العيون.

فيما قاطعه الرئيس، وذلك خلال فعاليات افتتاح مدينة دمياط للأثاث، اليوم الثلاثاء، قائلًا: «إنتوا بقالكم سنتين بتوعدوني تنقلوا مدابغ مجرى العيون ومفيش حاجة تحققت حتى الآن، إنتوا عندكم مشكلة»، فرد قابيل: «أه عندنا مشكلة»، فعقب السيسي: «قولي إيه المشكلة وأنا أحلها».

أضاف قابيل: «عندنا بعض المشاكل القانونية، لأن المنطقة عشوائية»، ليسأله الرئيس: «كم تتكلف عملية النقل؟»، فرد الوزير: «من 60 لـ70 مليون جنيه».

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رد الرئيس، أن الدولة ستتحمل تكلفة نقل الماكينات والمعدات والصناع من المنطقة إلي منطقة الروبيكي، شرط إنهاء الأزمة أغسطس المقبل.