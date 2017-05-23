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تدشين مجلة الجمعية المصرية لمهندسي الديكور

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تدشين مجلة الجمعية المصرية لمهندسي الديكور تدشين مجلة الجمعية المصرية لمهندسي الديكور

التحرير

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تبدأ فعاليات تدشين "مجلة إيدا"، اليوم الثلاثاء، وهي اختصار لـ"الجمعية المصرية لمهندسى الديكور"، وستصدر عن الجمعية المصرية لمهندسى الديكور بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة طباعة وتوزيع "دار الأهرام"، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

وأوضحت رئيس جمعية مهندسي ديكور ، لميس خطاب، أن "مجلة إيدا" سيكون لها مصداقية كبيرة نظرا لأنها تصدر عن مهندسين متخصصين في كافة المجالات، إلى جانب أنها ستحسن الذوق العام في تصاميم المنازل.

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وتابعت"ستصبح قبلة وهدف المقبلين على الزواج.. فالقيمة المضافة للمجلة أن المجلة ستكون حكرا على المتخصصين فقط.، وستضع المجلة حلولا مختلفة لكل الأماكن".

ونوهت بأن "إيدا" لا تهدف إلى الربحية، مشيرة إلى أن هدفها هو تجميل الحياة ورفع الذوق العام لدى المصريين عامة، فالأفكار المبتكرة تساوى جودة للحياة.

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التحرير

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