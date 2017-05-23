أخبار عاجلة

بالفيديو || خالد الجندي لفنان مشهور: «المجاهر بالمعصية لا يستحق الشفقة» -
بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير الخارجية السابق يحذر من نشوب صراع في مضيق باب المندب

Google+ Print
وزير الخارجية السابق يحذر من نشوب صراع في مضيق باب المندب وزير الخارجية السابق يحذر من نشوب صراع في مضيق باب المندب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حذّر نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، من نشوب سباق تسلح وعسكرة النزاعات منطقة مضيق باب المندب، خاصة مع تزايد عدد القواعد العسكرية الأجنبية، والمشاكل الإقليمية، خاصة اليمن، وتعثر عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وانهيار الأوضاع في الصومال وتنامي المنظمات الإرهابية، وعودة القرصنة، وتهديد المرور البريء في المضيق من البحر الحمر الي المحيط الهندي.

وأكد فهمي، في كلمته أمام مركز الدراسات الاستراتيجية بالإمارات، أن الدول المطلة على البحر الحمر والمضيق لها مصالح وحقوق رئيسية، إلا أن الموقع الاستراتيجي للمضيق وتأثيره على الأمن القومي لعديد من الدول والمصالح الاقتصادية لدول عديدة أخرى، يفرض على الكل التعاون اقليميا ودوليا حفاظا علي حق المرو البريء وفقا للقانون الدولي.

شاهد أيضا

واقترح التعاون من خلال ثلاثة دوائر رسمية أولها الدول العربية المجاورة لتحديد أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، وثانيهما دايرة الدول غير العربية وخاصة دول شق والقرن الإفريقي والدائرة الثالثة والأوسع تشمل كل ما سبق، إضافة إلى الدول الكبرى روسيا وأمريكا والصين والاتحاد الأوروبي.

وطالب فهمي بوضع خطة لتثبيت وتكثيف التعاون القاسم بالفعل خاصة في مجال القرصنة علي ان تدعم بمفاهيم وقواعد واليات للتعاون الإقليمي في تأمين المضيق بالاستفادة من تجارب البحار الآخري والامكانيات الدولية كما شدد علي ضرورة مواجهة التطرّف بالتعاون الأمني بين الأجهزة الوطنية للدول ذات المصلحة الاستراتيجية كما طالب الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والامم المتحدة بتوفير الدعم الكامل لهذة الجهود علي ان تبادر الجامعة العربية بإجراء مشاورات عربية عاجلة مع الدول العربية المعنية لتنسيق مواقفها ومن ناحية اخري أكد نبيل فهمي ان الاستقرار الحقيقي. لن يتفق الا بالتنمية الاقتصادي والاجتماعية ومواجهة الفقر المبرح وخلق فرص عمل للشباب في المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة