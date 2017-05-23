أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: كل مبررات الإرهاب مرفوضة

(أ ش أ):

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن كل مبررات الإرهاب مرفوضة، منددًا بأشد العبارات بالهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة الليلة الماضية، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأعرب الأمين العام للمنظمة – في بيان له اليوم الثلاثاء، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - عن صدمته واستيائه الشديدين من هذا الهجوم الشنيع وعن حزنه وأسفه لسقوط هؤلاء القتلى الأبرياء وأعداد كثيرة من الجرحى، فيما حث سلطات المملكة المتحدة على تقديم مرتكبي هذا العمل المروع إلى العدالة.

وأكد العثيمين الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يرفض قطعيًا والذي يندد بشدة بكل الأعمال الإرهابية والتطرف العنيف بجميع أشكاله وتجلياته وعن رفضها القاطع لكل مبررات الإرهاب، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة المملكة المتحدة.