بالصور.. رئيس "القومي للمرأة" تتفقد سجن النساء بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، حيث كان في استقبالها اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وعدد من قيادات القطاع.

هدفت الزيارة الوقوف على أوضاع المرأة بالمنظومة الإصلاحية والبيئة الداخلية المحيطة بالنزيلات.

وخلال الزيارة، تفقدت رئيس المجلس نزيلات السجن، وتعرفت على أوضاعهن، مشيدة بـ "المنظومة المتكاملة في سجن النساء، وحرص الوزارة على توفير مختلف الخدمات للسجينات".

كما تفقدت مشغل السجن المخصص لإنتاج المشغولات اليدوية بأيدي النزيلات، وكذا الكافتيريا المخصصة لإنتاج السجينات.

وفي السياق، أشادت بوجود فصول لمحو الأمية داخل السجن، ومكتبة لمساعدة النزيلات على الاطلاع، فضلاً عن المستشفى المجهز بعدة أقسام ووحدات على درجة عالية من الجودة.

وبحثت رئيس المجلس، خلال الزيارة، سُبل التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية ممثلاً في قطاع مصلحة السجون، إذ تم الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون يشمل عدة عناصر أهمها الترويج والتسويق لمنتجات السجينات عن طريق إقامة معارض مستمرة للمنتجات، وتنظيم لقاءات ترفيهية للنزيلات، وإتاحة الدعم والتمثيل القانوني لغير القادرات، وتنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للنزيلات.