بالصور- وصول السرير الجنائزي لـ"توت عنخ آمون" إلى المتحف الكبير

كتبت-نسمة فرج:

تصوير - كريم أحمد:

وصل السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون، إلى المتحف الكبير، اليوم الثلاثاء، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث حُمل على عربتين.

وكان في استقباله الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور طارق توفيق المشرف على المتحف الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير الترميم في المتحف الكبير.

وكان السرير والعجلة معروضان بالمتحف المصري بالتحرير منذ اكتشافهما داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون عام ١٩٢٢ بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر.

وفي إطار أعمال نقل الأثاث الجنائزي الخاص بالفرعون الذهبي إلى المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه جزئيا في عام ٢٠١٨ قام فريق عمل مصري ياباني برئاسة عيسي زيدان، و د. حسين كمال مدير عام الشئون الفنية، بأعمال الترميم الأولى للسرير الجنائزي والعجلة الحربية وتغليفهما بالمتحف المصري بالتحرير.