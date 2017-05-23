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مؤمن سليمان: سموحة يجيد مواجهة الكبار

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مؤمن سليمان: سموحة يجيد مواجهة الكبار مؤمن سليمان: سموحة يجيد مواجهة الكبار

التحرير

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قال مؤمن سليمان المدير الفني لفريق سموحة، إن فريقة يواجه غدا بطل أنجولا الحاصل على المركز الأول في دوري بلاده، وقدر سموحة في هذه البطولة أن يواجة الأبطال، مثل زيسكو بطل زامبيا وبطل أنجولا وكذلك الهلال الأبيض بطل السودان، الذى فاز مؤخرًا في بلاده على المريخ والهلال بنتائج كبيرة.

وأضاف سليمان، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي الذي أقيم اليوم، أن البطولات الكبرى لايوجد بها شيء اسمة فريق سهل، ومن يريد النجاح عليه ألا يشغل باله سوى بتحقيق النتائج الجيدة.

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وعن الإصابات العديدة والإيقافات في الفريق، قال المدير الفني إن هذا الأمر هو قدر، ولكن لا يجب أن نتوقف عنده أو نجعله شماعة ولكن علينا أن نواجهه ونتعامل معه خاصة وأن المواقف الصعبة هي من تصنع الكبار، وأشاد سليمان بدور المهندس فرج عامر رئيس النادى في الفترة الأخيرة ومساندته للفريق في الظروف الصعبة.

واختتم كلامه بأن تصريحات رئيس النادى الأخيرة بتجديد الثقة في الجهاز الفنى كان لها دور كبير فى رفع الروح المعنوية للفريق قبل مباراة بتروجيت خاصة بعد الشائعات التى ترددت فى بعض الصحف عن رحيل الجهاز .

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التحرير

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