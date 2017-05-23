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مدرب ريكرياتيفو: شاهدنا مباريات سموحة وطريقة لعبه

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مدرب ريكرياتيفو: شاهدنا مباريات سموحة وطريقة لعبه مدرب ريكرياتيفو: شاهدنا مباريات سموحة وطريقة لعبه

التحرير

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قال كارلوس لوبنتو المدير الفنى لفريق ريكرياتيفو، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم باستاد الجيش ببرج العرب، إنه تابع مباريات سموحة الأخيرة وطريقة لعبه.

وأضاف أنه وصل للإسكندرية بطريقة شاقة، واضطر لأن يهبط في الخرطوم أولا قبل الوصول الإسكندرية، فى رحلة استغرقت 4 ساعات، وأشاد بحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

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وأوضح أنه لا يواجه أي مشاكل فى ملاعب التدريب أو أماكن الإقامة منذ وصوله، بل أنه وجد من الحفاوة فوق ما كان يتوقعه خاصة وأنه كان على علم بأن نادي سموحة يجيد استقبال الفرق الزائرة، وأعرب لوبنتو عن أمله فى تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز.

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التحرير

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