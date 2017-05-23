أخبار عاجلة

بالفيديو || خالد الجندي لفنان مشهور: «المجاهر بالمعصية لا يستحق الشفقة» -
بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

زادة يجتمع مع المسئولين بتونس لمتاعبة تأمين بعثة الزمالك

Google+ Print
زادة يجتمع مع المسئولين بتونس لمتاعبة تأمين بعثة الزمالك زادة يجتمع مع المسئولين بتونس لمتاعبة تأمين بعثة الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تواجد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي ، مع مسئولي الأمن التونسي، من أجل متابعة الترتيبات لتأمين بعثة الزمالك في مواجهة أهلي طرابلس الليبي، في الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن يتوجه لعقد جلسة المتابعة مع الأمن، لتأمين تحرك البعثة ودخولها ملعب المباراة، وآخر المستجدات في حضور الجماهير للمباراة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأمني.

شاهد أيضا

كما توجه لاعبو الفريق الأول إلى ملعب الطيب المهيري استعدادً للمباراة، وذلك بعد المحاضرة الفنية من قبل أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

بعثة الزمالك تعود للقاهرة غدا

بعثة الزمالك تعود للقاهرة غدا

مسلسلات رمضان تحسم مصير العدل في انتخابات الزمالك

مسلسلات رمضان تحسم مصير العدل في انتخابات الزمالك

مساء الأنوار - رئيس نادى أهلى طرابلس: اللاعبين كانوا رجال وقدموا مباراة جيدة أمام الزمالك

مساء الأنوار - رئيس نادى أهلى طرابلس: اللاعبين كانوا رجال وقدموا مباراة جيدة أمام الزمالك