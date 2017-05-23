زادة يجتمع مع المسئولين بتونس لمتاعبة تأمين بعثة الزمالك

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تواجد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مع مسئولي الأمن التونسي، من أجل متابعة الترتيبات لتأمين بعثة الزمالك في مواجهة أهلي طرابلس الليبي، في الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن يتوجه لعقد جلسة المتابعة مع الأمن، لتأمين تحرك البعثة ودخولها ملعب المباراة، وآخر المستجدات في حضور الجماهير للمباراة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأمني.

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كما توجه لاعبو الفريق الأول إلى ملعب الطيب المهيري استعدادً للمباراة، وذلك بعد المحاضرة الفنية من قبل أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق.