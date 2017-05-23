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بالصور || الوجبات المفضلة لزعماء العالم .. الزعيم الثاني لن تتوقع ما يعشقه من الأكل

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بالصور || الوجبات المفضلة لزعماء العالم .. الزعيم الثاني لن تتوقع ما يعشقه من الأكل بالصور || الوجبات المفضلة لزعماء العالم .. الزعيم الثاني لن تتوقع ما يعشقه من الأكل

الأمر لا علاقة له بالرئاسة، المناصب، النفوذ، البروتوكول، فالطبيعة الإنسانية أقوى من أي شيء، لذلك كان لدى عدد من زعماء ورؤساء العالم وجبات مفضلة يحبون أكلها، وهو الأمر الذي أصبح له علامة من الناحية الدبلوماسية إذ أن تحضير وجبة مفضلة لأي رئيس ضيف تعطي انطباعا أنه ضيف مُرحب به.
 

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ما سبق تجسد في زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية ، إذ أن صحيفة «إندبندنت» البريطانية، كشفت أن المملكة العربية السعودية قدمت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مأدبة عشاء تتكون من وجبته المفضلة.
 
وأوضحت الصحيفة أن الوجبة المفضلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أطباق من شرائح لحم الستيك مع الكاتشب، وهو ما حرصت على تقديمه المملكة العربية السعودية خلال زيارة الأمريكي للمملكة، في أولى جولاته الخارجية منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية يناير الماضي.
 

فلاديمير بوتين

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وفيما يخص الوجبة المفضلة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس الروسي يفضل الآيس كريم المزود بالفستق والمكسرات وقطع الشيكولاته والفانيلا، ودائم تناولها خلال عطلة نهاية الأسبوع من محل شهير في موسكو.
 

أوباما 

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وزعيم آخر، حيث تقول كريستينا كومرفورد، رئيسة الطهاة في البيت الأبيض، أن أوباما وزوجته يعشقان المطبخ الفيتنامي وكذلك الديم السوم الصينية، بالإضافة عن ثمار البحر مثل الكابوريا من ولاية ميريلاند.
 
وكشفت ميشيل زوجة الرئيس أوباما عن الطعام المفضل لزوجها، وذلك في حوارها مع مجلة «تشوب تشوب»، حيث قالت «ميشيل» إن «العائلة تعشق الطعام الياباني، وأوباما يعشق السوشي، وسمك الساشامي، وسلطة التامبورا بشكل كبير».
 

ألبرت رينيه 

وكشف كريستيان جارسيا، رئيس فريق الطهاة لدى أمير موناكو ألبرت رينيه، عن أنواع الاطباق المفضلة لدى أمير موناكو، وأن الأمير كان يحب جميع أنواع الخضروات العضوية التي يزرعها في حديقته الخاصة، بالإضافة إلى حبه لتناول الأسماك، كما يحب أن يجرب أي أصناف أو أطباق جديدة.
 

صدام حسين 

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وكانت وجبة الأسماك الطازجة هي وجبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وقام الرئيس بتعيين فريق من الصيادين لاصطياد الأسماك له فقط، كما أنه كان يأكل لحم البقر الطازج والخضروات، وكان يعشق الشوكولاتة.

 

 

المصدر : فايف

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