ممثلة أفلام إباحية تفجر مفاجأة صادمة للجميع

سمر العشري

أثارت تصريحات ممثلة إباحية صدمة الجميع، بعدما كشفت أن والدها فخور بعملها.

وكشفت "أورورا سنو" التي تعمل حاليا كاتبة، مؤخرًا عن الأحاديث التي دارت بينها وبين والدها، بشأن اختيارها لطبيعة عملها.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قال والدها:"كنت مصدومًا، ولكنني شعرت بالفخر، فعندما كان يسألنني الناس عن شعوري وابنتي نجمة أفلام إباحية، كنت أسألهم عما جمعوه من مال نتيجة ممارستهم للعلاقات الحميمة".

وأضاف: "لم يجمعوا أي جزء من المال، بل يدفعون من أجل ذلك، ولذلك إذا كنت ستدفع المال لأجل ذلك، وتقوم ابنتي بجني مئات الآلاف من الأموال من خلال ممارسة العلاقات الحميمة فأين المشكلة إذًا، إذا كان باستطاعتك، لكنت ستقوم بالأمر نفسه، أليس كذلك؟".

وتفخر "أورورا" بوالدها لتقبله طبيعة عملها، ولكن بالرغم من ذلك ومن احترامهما لبعضهما، إلا أنها كانت متفاجئة من قوله لها إنه متقبل عملها كممثلة أفلام إباحية.

وتابع والدها:" إذا كان بإمكاني جني مئات الآلاف من الدولارات من خلال ممارسة العلاقات الحميمة. كنت سأفعل ذلك أيضًا".

وقال لابنته: "أتباهى بكِ.. فمن مِن الناس يستطيع القيام بما تفعلينه أنا سعيد لكونكِ ابنتي.. بالطبع لست فخورًا بممارستك للجنس، ولكني فخور بأنك تعيشين الحياة التي اخترتها لنفسك".

يذكر أن أورورا التي حصلت على 7 جوائز في مجال الأفلام الإباحية، بما فيها جائزة "كريم دريم" عن أفلامها، تقاعدت عن العمل في هذا المجال، وتقوم حاليًا بكتابة مقالات في مجال الأفلام الإباحية.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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