أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالصور| روما يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل

Google+ Print
بالصور| روما يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل بالصور| روما يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن فريق روما الإيطالي، عن قميصه الجديد الذي سيرتديه بداية من لقاء جنوى، في الجولة الأخيرة من الكالتشيو هذا الموسم، 1وسيتم طرحه في الأسواق للبيع يوم الخميس المقبل.

شهدت الدعاية الرسمية للقميص ، عن القميص الذي سيرتديه القائد فرانشيسكو توتي في لقائه الوداعي، في الوقت الذي لم يظهر فيه دانييلي دي روسي، القائد الثاني للفريق، مما أثار الكثير من الجدل حول الأمر خاصة وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة إتفاق لتمديده حتى الأن.

وضمت الدعاية النجم المصري محمد صلاح، والبوسني إدين دجيكو، والبلجيكي ناينجولان، والإيطالي أليساندرو فلورينزي، والهولندي كيفين ستروتمان.

قميص روما الجديد

شاهد أيضا

قميص روما الجديد

قميص روما الجديد

قميص روما الجديد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة