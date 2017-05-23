بالصور| روما يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل

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أعلن فريق روما الإيطالي، عن قميصه الجديد الذي سيرتديه بداية من لقاء جنوى، في الجولة الأخيرة من الكالتشيو هذا الموسم، 1وسيتم طرحه في الأسواق للبيع يوم الخميس المقبل.

شهدت الدعاية الرسمية للقميص ، عن القميص الذي سيرتديه القائد فرانشيسكو توتي في لقائه الوداعي، في الوقت الذي لم يظهر فيه دانييلي دي روسي، القائد الثاني للفريق، مما أثار الكثير من الجدل حول الأمر خاصة وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة إتفاق لتمديده حتى الأن.

وضمت الدعاية النجم المصري محمد صلاح، والبوسني إدين دجيكو، والبلجيكي ناينجولان، والإيطالي أليساندرو فلورينزي، والهولندي كيفين ستروتمان.