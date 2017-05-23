بالصور.. ليفربول يغادر إلى سيدني برفقة أساطيره

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غادر فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، ولاعبي الفريق وأساطير الريدز إلى المدينة الأسترالية سيدني للعب مباراتهم الودية أمام نادي سيدني لكرة القدم غداً الأربعاء.

وشارك أساطير الريدز بقيادة دانييل أجر وجايمي كاراجر وستيفن جيررارد وستيف مكمانامان، في الحصة التدريبية الأخيرة بالأمس، قبل المغادرة إلى أستراليا.

ويستعد ليفربول لخوض مباراة في ملحق دوري أبطال أوروبا، بعد أن أنهى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الـ4.