السيسي: «تعويم الجنيه» أعطى مصر فرصة أن تكون دولة مصدرة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم توفير القروض للصناع في مدينة دمياط للأثاث، والتي يفتتح المرحلة الأولى منها في دمياط، اليوم الثلاثاء، بفائدة 5% فقط، لافتًا إلى أن الدولة مسئولة عن توفير المعدات لإقامة معارض لصناع الأثاث.

أضاف السيسي، أنه «كان يعلم بأن قرار تعويم الجنيه سيكون له تأثيرات صعبة على كل المصريين، لكن القرار يُعطي فرصة حقيقية لمصر بأن تكون دولة مصدرة في مجالي الصناعة والزراعة، ويقلل الاستيراد بشكل كبير».

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تابع: «تحملنا الأعباء الناتجة عن القرار، حتى أصبح السوق المصري في الصناعة والزراعة منافسًا بشكل كبير جدًا، أصبح لدينا فرصة جيدة للغاية، ومش هنضيع الفرصة دي».