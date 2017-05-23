المركز الإعلامي للكنيسة يتجاهل تكريم البابا في روسيا

التحرير

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يكرم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بروسيا البابا كيريل، اليوم الثلاثاء، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بجائزة المؤسسة الدولية لوحدة الأمم المسيحية الأرثوذكسية لعام 2016.

كان البابا تواضروس قد وصل روسيا مساء أمس الإثنين مع الوفد المرافق له، بعد أن أنهى زيارته لإيرلندا ولندن، التي استمرت عدة أيام، التقى خلالها بالملكة إليزابيث وعدد من المسؤولين.

ورغم أهمية الحدث إلا أن المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذوكسية - الحاصل على جائزة الأيزو العام الماضي - تجاهله تمامًا. كذلك لم يهتم بنشر أخبار تخص جولة البابا الأوروبية التي بدأت يوم 29 إبريل الماضي في إيطاليا، ثم لندن، تلاها إيرلندا.

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واكتفى المركز بنشر تقرير مُجمع بعد انتهاء زيارة لندن.

ولم يجب القس بولس حليم، مدير المركز، على رسالتنا التي كان مفادها السؤال عن سبب عدم نشر أخبار تخص زيارات البابا.

ويرجح مصدر كنسي في تصريح لـ"التحرير" أن عدم نشر أخبار الزيارات ترجع لرغبة من جانب البابا وليس من المركز الذي لا يملك هذا القرار، لكن الأسباب غير معلومة، فيما تحدثت تقارير إعلامية، عن وجود "خلاف" بين البابا والمركز، يقف وراءه مجموعة من القساوسة، وذلك بعد توقيع وثيقة سر المعمودية مع بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، خلال زيارة الأخير إلى مصر.