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صور| رئيس «القومي للمرأة» تتفقد سجن النساء بالقناطر الخيرية

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صور| رئيس «القومي للمرأة» تتفقد سجن النساء بالقناطر الخيرية صور| رئيس «القومي للمرأة» تتفقد سجن النساء بالقناطر الخيرية

التحرير

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زارت الدكتور مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، سجن النساء بالقناطر الخيرية، وكان في استقبالها اللواء  محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وعدد من قيادات القطاع، حيث هدفت الزيارة للوقوف على أوضاع المرأة بالمنظومة الإصلاحية والبيئة الداخلية المحيطة بالنزيلات.

وأجرت "مايا"، جولة تفقدية داخل السجن، تعرفت خلالها على أوضاع السجينات، وأشادت بالمنظومة المتكاملة بسجن النساء وحرص الوزارة على توفير مختلف الخدمات للسيدات.

كما  تفقدت مشغل السجن المخصص لإنتاج المشغولات اليدوية بأيدى النزيلات وكافتيريا السجن، حيث تصنع السجينات منتجات غذائية ووجبات جاهزة تعد داخل كافتيريا السجن المجهزة بالمعدات اللازمة.

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وأشادت رئيسة المجلس بوجود فصول محو الأمية داخل السجن لمحو أمية السجينات، ومكتبة لمساعدة السيدات على الإطلاع، ومستشفى مجهزة بعدة قطاعات ووحدات مجهزة على درجة عالية؛ للتعامل مع أقصى الحالات المرضية، وشملت وحدة العظام، العمليات والجراحات، النساء والتوليد، الأسنان، العيون والرمد، الأشعة، ووحدة الحضانات، إضافة لعنابر حجز وغرف للمرضى ووحدة كاملة للعلاج الطبيعى.

جولة رئيس المجلس القومي للمرأة في سجن النساء بالقناطر الخيرية2

جولة رئيس المجلس القومي للمرأة في سجن النساء بالقناطر الخيرية1

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التحرير

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