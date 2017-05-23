«البحوث الزراعية»: مليار و653 مليون للرواتب.. و60 مليون للبحث العلمي

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قال الدكتور علاء عزوز، وكيل المركز القومي للبحوث الزراعية، إنهم طالبوا بـ232 مليون جنيه ميزانية في الموازنة الجديدة، إلا أنه تم اعتماد 60 مليون جنيه، منها 13 مليون من الخزانة العامة، والباقي من التمويل الذاتي.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، أن المركز به قرابة 12 ألف موظف على درجة الدكتوراه، مشيرا إلى أنهم يعملون على تطوير البحث العلمي الزراعي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن المركز يساهم في تصدير 3٫5 مليون طن فاكهة «فرش»، وبـعشرات المليارات في الفاكهة المصنعة، مما يساهم في توفير العملة الصعبة.

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من جانبه، انتقد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، موازنة المركز، مؤكدا على أن الباب الأول به مليار و653 مليون جنية كمرتبات وأجور، في الوقت الذي لا يتوفر فيه للبحث سوى 60 مليون جنيه، مؤكدا على أن هذا الأمر مثير للدهشة.

وقال: «إزاى يكون مرتبات الباحثين مليار و653 في الوقت اللى الأموال المتوفرة للبحث العلمي 60 مليون جنيه».

وتدخل النائب حسين عيسى، رئيس اللجنة، مؤكدا على أن هذا الواقع قائم في كل المراكز البحثية في مصر، مشيرا إلى أنها متكدسة بالباحثين ويتقاضون مرتبات كثيرة، إلا أن الأموال المتوفرة للبحث العلمي قليلة للغاية، مطالبا بضرورة عمل قانون جديد للتعليم العالي والبحث العلمى يتغلب على هذه الإشكالية.