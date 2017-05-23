أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«البحوث الزراعية»: مليار و653 مليون للرواتب.. و60 مليون للبحث العلمي

Google+ Print
«البحوث الزراعية»: مليار و653 مليون للرواتب.. و60 مليون للبحث العلمي «البحوث الزراعية»: مليار و653 مليون للرواتب.. و60 مليون للبحث العلمي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور علاء عزوز، وكيل المركز القومي للبحوث الزراعية، إنهم طالبوا بـ232 مليون جنيه ميزانية في الموازنة الجديدة، إلا أنه تم اعتماد 60 مليون جنيه، منها 13 مليون من الخزانة العامة، والباقي من التمويل الذاتي.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، أن المركز به قرابة 12 ألف موظف على درجة الدكتوراه، مشيرا إلى أنهم يعملون على تطوير البحث العلمي الزراعي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن المركز يساهم في تصدير 3٫5 مليون طن فاكهة «فرش»، وبـعشرات المليارات في الفاكهة المصنعة، مما يساهم في توفير العملة الصعبة.

شاهد أيضا

من جانبه، انتقد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، موازنة المركز، مؤكدا على أن الباب الأول به مليار و653 مليون جنية كمرتبات وأجور، في الوقت الذي لا يتوفر فيه للبحث سوى 60 مليون جنيه، مؤكدا على أن هذا الأمر مثير للدهشة.

وقال: «إزاى يكون مرتبات الباحثين مليار و653 في الوقت اللى الأموال المتوفرة للبحث العلمي 60 مليون جنيه».

وتدخل النائب حسين عيسى، رئيس اللجنة، مؤكدا على أن هذا الواقع قائم في كل المراكز البحثية في ، مشيرا إلى أنها متكدسة بالباحثين ويتقاضون مرتبات كثيرة، إلا أن الأموال المتوفرة للبحث العلمي قليلة للغاية، مطالبا بضرورة عمل قانون جديد للتعليم العالي والبحث العلمى يتغلب على هذه الإشكالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية

قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية

فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر

فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر

قطر تنفي سحب سفرائها من مصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات

قطر تنفي سحب سفرائها من مصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات

فيديو| «الاستشعار عن بعد»: روسيا ستعوض مصر عن القمر الصناعي المفقود

فيديو| «الاستشعار عن بعد»: روسيا ستعوض مصر عن القمر الصناعي المفقود