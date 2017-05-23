مدير «تطوير الفلزات» يعترض على تخفيض الموازنة لـ10 ملايين

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اعترض الدكتور طه مطر، مدير معهد تطوير الفلزات، على الموازنة تم تخفيضها من 16 مليون لـ10 مليون وحذف ميزانية الصيانة بالكامل لوسائل النقل، مشيرا إلى أنه طالب بـ 60 مليون جنيه، كموازنة بأحد أبوابه.

وقال مطر، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، إن "ضعف الموازنة كان له الأثر السلبي في وقت سابق، حيث أن السقف وقع عليا أثناء جلوسي في مكتبي لغياب موازنة الصيانة، وكذلك الآلات والمعدات والمباني".

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وأشار إلى أن هذا يهدد عمل المعهد لا سيما وأن المعهد مسئول عن مشروع هامة، مثل فوسفات أبو طرطور، مطالبا بزيادة عشرة أضعاف، وعقب انتهاء حديثه طالب وكيل لجنة التعليم هاني أباظة بزيادة الموازنة.

من جانبها تساءلت النائبة جليلية عثمان، عن الأموال التي تأتي لمصر من منح واتفاقيات وافق عليها المجلس، موجهة لأنشطة محددة ومنها أنشطة علمية، وهو ما لم يجب عليه ممثل المالية الحاضر، قائلا، ردا على سؤالها والمطالبة بزيادة موازنة معهد الفلزات: "للأسف المعلومات التي تأتي لنا من الوزارات للموازنة كثيرا ما تكون شحيحة من جانبه طالب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بأن ترسل المراكز البحثية أنشطتها وموازنتها لإعادة النظر فيها مجددا".