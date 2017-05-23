بعد 5 شهور زواج .. مهندسة ديكور ترفع دعوي خلع لزوجها الطبيب بسبب “الشراب” !!

سمر العشري

رفعت مهندسة ديكور دعوي خلع على زوجها، عقب زواج دام خمسة أشهر فقط، بسبب الشربات، لتسجل واقعة جديدة في أغرب دعاوي الخلع بمحكمة الأسرة، حيث أكد أميرة، 32 عاما، خلال الدعوي الخلع التي رفعتها ضد زوجها إيهاب، 37 عامًا،طبيب أطفال أنهما تزوجا منذ خمسة أشهر.

وأضافت أميرة أن زوجها انسان طيب ومحترم، مشيرة إلى أنه وفر لها حياة في مستوي معيشة راقي، ولكنه لدية عيب وهو عدم التنظيم في ملابسة وخاصة الشربات، حيث قالت أميرة :

“لفت نظر جوزي أكثر من مرة علشان يحط شرباته في مكان واحد، لكنه ماسمعش كلامي واستفزني، لكن هو بيرمي شرباته في كل مكان في الشقة، وده بيكون أمر محرج جدا خاصة في الزيارات المفاجئة ب جري ألم الشرابات من كل حتة”.

وأضافت أميرة أنها حاولت مرار وتكرار مع زوجها من أجل أن يمتنع من هذه العادة ولكن دون جدوي، مشرة إلى أنها تحدثت مع حماتها كثير في الأمر لكنها قال لها “الست لازم تكون خدّامة لجوزها”، فقلت لها “أنا مش جارية لسي إيهاب وشراباته”.

وأكدت أميرة، أنها تركت المنزل عده مرات حتي يرتدع زوجها عن هذه العادة لكنه لم يمتنع عن العادة، وقالت أخشى أن يتبع أولادنا في المستقبل نفس أسلوب والدهم، وهي عادة سيئة”.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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