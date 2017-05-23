رئيس "القومي لحقوق الإنسان" يستقبل السفير الاسترالي بالقاهرة

كتبت - هاجر حسني:

استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، السفير نيل هوكنز سفير إستراليا بالقاهرة.

ووجه رئيس المجلس الدعوة إلى أحد أعضاء البرلمان الاسترالي للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقده المجلس أوائل شهر يوليو المقبل حول مناهضة التطرف وخطاب التحريض والكراهية.

ويشارك في المؤتمر عددًا من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا والوطن العربي، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكد السفير الأسترالي، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.​