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محافظة القاهرة: غدا.. وضع حجر أساس مشروع "أهالينا"

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محافظة القاهرة: غدا.. وضع حجر أساس مشروع "أهالينا" محافظة القاهرة: غدا.. وضع حجر أساس مشروع "أهالينا"

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المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

قالت محافظة القاهرة، إن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، ورئيس البنك الأهلي المصري، سيقوما بوضع حجر أساس مشروع الإسكان الاجتماعي "أهالينا"، غدًا الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم تخصيص المشروع لنقل سكان العشوائيات بعزبة الصعايدة بمنطقة محور ترعة الطوارئ، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، وذلك ظهر الأربعاء بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة الحرفيين بحي السلام أول.​

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