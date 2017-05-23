المنيا تبدأ إجراءاتها لتخصيص أراضي للمستثمرين بالمجان

المنيا ــ ريمون الراوي:

بدأت محافظة المنيا إجراءاتها لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتخصيص أراضي للمستثمرين بالمجان في المناطق الصناعية بثماني من محافظات الصعيد، وذلك لغرض إقامة مشروعات صناعية عليها.

وأعلن مكتب خدمة المستثمرين في ديوان عام محافظة المنيا يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، لتلقي طلبات المتقدمين للمشروع الذي حددت له أرض منطقة "المطاهرة" شرقي النيل.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 بتخصيص أراضي بالمجان في المناطق الصناعية في محافظات أسوان، والأقصر، والوادي الجديد، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وبني سويف، والمنيا.

يذكر أن مكتب خدمة المستثمرين بالمنيا خصص رقمي هاتف (0862319779) و(01069556338) وللتواصل والاستفسار خدمة للمقيمين خارج المحافظة.​