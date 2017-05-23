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منشور من وزارة الصحة بحظر استخدام مضاد حيوى لعدم صلاحيته للاستخدام الآدمى

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منشور من وزارة الصحة بحظر استخدام مضاد حيوى لعدم صلاحيته للاستخدام الآدمى منشور من وزارة الصحة بحظر استخدام مضاد حيوى لعدم صلاحيته للاستخدام الآدمى

قامت وزارة الصحة بالتحذير من استخدام مضاد حيوى معروف وهو floxamo 500mg وهو من إنتاج شركة آمون ويحمل التشغيلة رقم 163847 وذلك لعدم صلاحيته للإستخدام الآدمى لكونه غير مطابق من حيث تحليل الميكروبيولوجى.

وقد قامت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وإدارة التفتيش على مصانع الأدوية بتوجيه منشور دورى رقم 32 لسنة 2017 موجه إلى وكلاء وكلاء وزارة الصحة بجميع محافظات الجمهورية بضبط وتحريز أى كميات موجودة من المضاد الحيوى فى جميع الوحدات الحكومية والسوق المحلية، مع تسليم مندوب الشركة المنتجة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض هذه الأحراز إلا فى وجود مفتشى الصيدليات.

وقد طالبت وزارة الصحة من الشركة المنتجة القيام بما يلى :-

1- تجميد الأرصدة الموجودة لديهم.

2- ارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية.

3- ابلاغ الصيدليات بمديرية الشئون الصحية بالمحافظات بالأرصدة المرتجعة.

وقد تم التنبيه بأنه تم إبلاغ شركات التوزيع بأن الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظات ستقوم بالإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد الدة المحددة.

 

 
 
الصدر : فايف

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