12 قتيلاً ضحايا حادث شاحنة بترول شمالي الصين

بكين - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام عربة نقل محملة بالفحم بشاحنة بترول في مقاطعة خبي بشمال الصين، صباح الثلاثاء، إلى 12 قتيلاً.

وأفادت حكومة محافظة لاييوان بالمقاطعة - في بيان رسمى - أن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة البترول بالمركبة المحملة بالفحم في نفق على الطريق السريع الذي يربط مدينة تشانغجياكو بمدينة شيجياتشوانج.

وقالت إن تسع مركبات تضرروا نتيجة الحادث الذي تسبب فى وقوع انفجار واندلاع النيران بداخل النفق مما أدى إلى مقتل الضحايا الـ12 وإصابة ثلاثة أخرين.

كما أصيب 12 آخرون عندما أدى الانفجار إلى تضرر منازلهم القريبة من مكان الحادث.

ووفقا للإعلام الرسمى الصينى، فإن المصابين يتلقون العلاج في المستشفى وتقوم السلطات حاليًا بإجراء تحقيق فى ملابسات الحادث.