سوريا: فريق دولي يحقق في هجوم خان شيخون الكيماوي

نيويورك - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن الفريق التابع للأمم المتحدة انتشر في مناطق مجاورة لخان شيخون السورية، لجمع الأدلة والعينات.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المتحدث قوله -خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الكيماوي السوري عقدت في نيويورك: "إن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام أو الجماعات الإرهابية لا يمكن أن يكون مبررًا".

يذكر أن بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا شهدت هجومًا كيماويًا شهر أبريل الماضي، قتل فيه نحو 90 شخصًا.