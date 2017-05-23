بالفيديو- السيسي ينفعل على أحد المشاركين في افتتاح مدينة الآثاث: "أنت مين؟"

كتب – عبد الله قدري:

انفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أحد المشاركين بافتتاح مدينة الأثاث في دمياط، بعد مطالبته بتأخير بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.

وقال السيسي بعد أن أنهى الرجل مداخلته: "أنت مين؟ أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه؟ لو سمحت ادرسوا المواضيع كويس".

وأضاف السيسي: "الدولة لا تقوم بالعواطف، الكلام ده غير دروس، قرار الزيادة والنقصان غير مرتبط بشخص الرئيس، لكنه مرتبط بخطة للاصلاح الاقتصادي، أنا كان ممكن أسكت وأقولك لأ، لكن لأ".