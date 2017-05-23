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التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية.. الجمعة (صور)

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مصراوي Masrawy

التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (1)التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (1)

التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (2)التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (2)

التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (3)التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (3)

التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (4)التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (4)

التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندريةالتشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية

التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (6)التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (6)

التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (7)التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (7)

التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (8)التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (8)

التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (9)التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (9)

التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (10)التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية (10)

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، يوم الجمعة المقبل موعدًا لبدء التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل، تخفيفًا على المواطن السكندري من أعباء الزحام المروري قبل بدء موسم الصيف.

جاء ذلك خلال تفقده مشروع الكوبري، اليوم الثلاثاء، رفقة اللواء نبيل محمود سلامة مدير قطاع نوادي القوات المسلحة، للاطمئنان على إنهاء العمل بالمرحلة الأولى من المشروع.

وأكد المحافظ، خلال الزيارة، على ضرورة البدء في المرحلة الثانية من مشروع الكوبري والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مشيدًا بالالتزام بتاريخ تسليم المرحلة الأولى من الكوبري، للتسهيل على المواطنين ورفع العبء الواقع عن كاهلهم، وخاصة قبل حلول موسم الصيف.

وأضاف المحافظ أن الكوبري يشمل ٤ حارات لكل اتجاه، تهدف إلى تقليل الأثر السلبي لأية إنشاءات سياحية في المنطقة ما بين سيدي جابر وشارع المعسكر الروماني. كما يتضمن الكوبري منطقة انتظار سيارات، تستوعب قرابة ١٧٠٠ سيارة.

يشار إلى أن مشروع كوبري مصطفى كامل والذى استغرق العمل به 6 أشهر تسبب في اختناقات مرورية غير مسبوقة بكورنيش الإسكندرية، وصل إلى حد أن أطلق عليه الإسكندرانية اسم "مضيق سيدي جابر".​

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