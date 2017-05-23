صور| وضع حجر الأساس لوحدة زراعة النخاع في جامعة المنصورة

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وضع الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لتجهيز مشروع وحدة زراعة النخاع بمركز الأورام بجامعة المنصورة، بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام.

وأكد الدكتور محمد حجازى على أن إدارة الجامعة لها رؤية مستقبلية للتطوير والنهوض بالجامعة والمنظومة الطبية، لافتا أن المركز يضم فريق عمل متكامل على أعلى مستوى، يشارك فى زراعة النخاع على مستوى العالم.

وأشار حجازي أن المركز بدأ فى تنفيذ زراعة النخاع منذ عام، بجهود هيئات ومتطوعى المجتمع والمدنى، منوها أن استمرار هذا المشروع يحتاج المركز إلى كل أنواع الدعم الممكنة من الهيئات والمؤسسات والأفراد لنجاح المشروع لزراعة أمل جديد فى الحياة لكل مريض ليس له أمل فى العلاج بالطرق التقليدية للعلاج .

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد القناوى أن المنصورة ستظل عاصمة الطب فى مصر، مشيرا أن وضع حجر الأساس لانشاء وحدة زراعة النخاع يعد خطوة فى طريق المستقبل لتطوير الخدمات الطبية، موضحا أنه من المتوقع زرع 80 حالة خلال السنة الأولى من افتتاح الوحدة.

كما أعلن القناوي عن قرب افتتاح مركز جراحة القلب والصدر والذى تكلف انشاؤه نحو 30 مليون جنيه تبرع بهم أحد "أهل الخير"، كما دعمت الدولة تجهيز المركز بنحو 70 مليون جنيه وسيتم تشغيله قريبا ليساهم فى حل مشكلات قوائم الانتظار لمرضى جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية .