«الفاو»: مبادرة تنمية الثروة الحيوانية بإفريقيا تخدم مصر

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قال حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، إن مشروع مبادرة التنمية المستدامة للثروة الحيوانية بإفريقيا 2050 سيدعم بقوة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة أو رؤية 2030، كما يدعم أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وكذلك رؤية إفريقيا 2063.

وذكر جادين، في بيان، أن المبادرة فرصة لمزيد من تركيز الاهتمام على قطاع الثروة الحيوانية في مصر، من خلال تسهيل الحوار والتشاور بين أصحاب المصلحة من الجهات ذات الصلة لتحديد التحديات الرئيسية المرتبطة بالنمو السكاني السريع لتلبية احتياجات الأمن الغذائي.

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وقال إن الطلب على الأغذية ذات المصادر الحيوانية سينمو بشكل سريع خلال العقود المقبلة في مصر وفي بلدان إفريقية أخرى بسبب النمو في عدد السكان وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين وزيادة التحضر.

وأوضح أن المنظمة الدولية تبذل قصارى جهدها لدعم التنفيذ السلس والفعال لمبادرة التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في إفريقيا 2050 بمصر، ليس فقط من أجل مصلحة الشعب المصري، ولكن أيضًا للاستفادة من الدروس المستفادة من هذا البرنامج وإطلاقها في جميع أنحاء الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية.