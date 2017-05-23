الإدارة العامة للمرور تعلن خطتها استعدادًا لشهر رمضان

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عقد اللواء عادل زكي، مساعد مدير الإدارة العامة للمرور، اجتماعا مع الوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين، لوضع خطة بمناسبة حلول شهر رمضان.

محاور الخطة

ارتكزت الخطة على نشر وتكثيف الخدمات المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة، وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة.

وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة (الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية، ومنع أي تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهي: الطريق الدائري (أعلى الطريق الزراعي، أسفل نفق السلام، مدخل الأوتوستراد، محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية، منزل محور المريوطية على القوس الغربي)، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطريق السويس الصحراوى، وطريق القطامية العين السخنة، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق الإسكندرية الزراعي، وطريق العلمين الساحلي، وطريق الإسكندرية الساحلي.

نشر الخدمات

سوف يتم نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق وسوف يكون الوجود على هذه الطرق على مدى 24 ساعة، ويهدف الوجود المروري على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنون رحلتهم في الذهاب والعودة بسلام وأمان، وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من السادة الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة، والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية، وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق، كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

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خدمة الإغاثة

أما عن محور خدمة الإغاثة فإسهاما في تخفيف الأعباء على المواطنين، سوف يتم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور، التابعة للإدارة والتي من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها، وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث، أو مشكلات بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة وذلك على مدى 24 ساعة، ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية: (01221110000/ 24021233).

مراقبة السرعة

وبالنسبة لمحور مراقبة السرعة لتقليل الحوادث، تم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائري لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدي السيارات.

تعاطي المخدرات

سيتم تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال تكثيف حملات الكشف عن متعاطي المخدرات في أثناء القيادة وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادي وقائدي المركبات.

تم تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.