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محافظ كفر الشيخ: إنشاء غرفة عمليات لمتابعة المرافق والخدمات في رمضان

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محافظ كفر الشيخ: إنشاء غرفة عمليات لمتابعة المرافق والخدمات في رمضان محافظ كفر الشيخ: إنشاء غرفة عمليات لمتابعة المرافق والخدمات في رمضان

التحرير

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كتب- عمرو الشامي:

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء، إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة ، وغرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح المحافظ ، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، أن الغرف ستضم مندوبين من والطب البيطري والصحة والمياه والكهرباء لمواجهة أي مشاكل طارئة تكون مهمتها متابعة جميع المرافق والخدمات وجاهزيتها، وأيضا لمتابعة الحالة التموينية وتوفير السلع وضبط الأسعار، ومياه الشرب والكهرباء، والمستشفيات، وتلقي شكاوي المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكوى.

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وأضاف "نصر" أنه سيتم تكثيف الدور الرقابي بالمرور على الأسواق بجميع المراكز والقرى وتوفير حصة إضافية من اسطوانات البوتاجاز، عمل منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية بدائرة المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة، فضلاً عن معارض اهلاً رمضان بالمراكز .

كما شدد المحافظ، على ضرورة توفير مياه الشرب والكهرباء لكافة أنحاء مدن ومراكز المحافظة، وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات، وضمان وصول مياه الشرب الى جميع المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه تم وضع خطة متكاملة استعدادا لشهر رمضان الكريم تتضمن شن حملات مكثفة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري على المجازر والمحال، لضمان توفر السلع الاستهلاكية بدون زيادة في الأسعار، معلناً توفر كافة المنتجات التموينية، بالإضافة إلى ضخ حصص إضافية.

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