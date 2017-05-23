«التجارة»: طرحنا 11 مليون متر أرضِ للاستثمار الصناعي في 2016

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قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن مشروع مدينة دمياط للأثاث يهدف إلى تطوير صناعات دمياط من الأثاث، باستخدام الوسائل التكنولوجية، مشيرًا إلى أن مساحة المدينة تبلغ 331 فدانًا تتراوح تكلفتها ما بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه، وتوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة و40 ألف غير مباشرة.

وأوضح قابيل، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من المشروع، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ركزت العام الماضي على الصناعات ذات الجاهزية؛ لوقف نزيف الصادرات، ونجحت في تحقيق ذلك، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تغيير هيكل الصادرات؛ بهدف تحقيق التنوع الذي نطمح إليه.

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وأضاف أن الوزرة طرحت 11 مليون متر أرض للاستثمار الصناعي العام الماضي، وطرحت 800 مصنع في محافظات الصعيد، جميعها حاصلة على تراخيص تشغيل، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية الصناعية يعمل على تحسين التنافسية وتقليل التكلفة الإنتاجية.

وشدد على أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات خلال الفترة المقبلة، ودعم المستثمر بدءًا من دراسة الجدوى، حتى تسويق المنتج، فضلًا على العمل على بناء مجمعات صناعية متكاملة بكل الخدمات بما فيها البنية التحتية.