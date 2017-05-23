«الري»: 600 مليون جنيه استثمارات لاستيعاب مياه السيول لـ100 عام

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قال وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبد العاطي، إن الخطة الحالية لمجابهة السيول بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تصل تكلفتها إلى 600 مليون جنيه، منها 400 مليون للبحر الأحمر.

وأضاف الوزير، خلال لقائه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة بدأت فى تطبيق نظام الإنذار المبكر، حيث إن استيعاب السيول بالجمهورية هذه السنة أفضل من سابقتها.

وبيَّن أن الاستثمارات العالية لإنشاء السدود والبحيرات ورفع كفاءة المنفذ حاليا تأتى لاستيعاب السيول لـ100 عام مقبلة، مؤكدا أن الهدف هو حماية الأرواح قبل أي شيء ومن ثم المنشآت، التي تقدر بالمليارات.

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من جانبه، استعرض المحافظ -خلال اللقاء- المشروعات التى تمت والجارى تنفيذها لحماية البحر الأحمر من مخاطر السيول، مؤكدا مدى تعاون وزير الري ودعمه للخطة الموضوعة لتأمين مدن المحافظة ضد أخطار السيول لتكون السابقة الأولى من نوعها، حيث لم يسبق أن تم اتخاذ أي إجراءات للحماية من السيول.

وأوضح عبد الله أن الخطة قسمت لمرحلتين، الأولى تحت الإنشاء وسيتم البدء بالثانية فور الانتهاء من المرحلة الأولى، حيث يوجد بالمحافظة 84 مخر سيل تنقسم طبقا لشدة انحدار سلاسل جبال البحر الأحمر والوديان وأنواع التربة ودرجة امتصاصها، مستعرضا المشروعات التى تم الانتهاء منها والتى وصلت إلى 8 سدود، منها 5 سدود بسفاجا وسدان بالقصير وسد بمرسى علم، وجار تنفيذ إنشاء بحيرة صناعية و3 سدود برأس غارب وسد بالغردقة وبحيرة بمرسى علم.