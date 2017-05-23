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مهاب مميش: هيئة قناه السويس حققت زيادة في الإيرادات ٢.٤٪‏

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مهاب مميش: هيئة قناه السويس حققت زيادة في الإيرادات ٢.٤٪‏ مهاب مميش: هيئة قناه السويس حققت زيادة في الإيرادات ٢.٤٪‏

مصراوي Masrawy

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

كتب- أحمد علي:

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه الرغم من انخفاض حجم التجارة العالمية بشكل عام إلا أن القناة استطاعت أن تحافظ على مستوى التجارة بل وحققت الهيئة زيادة بنسبة 2.4% ، ومن ثم فان الإيرادات المالية التى تم تحويلها من قبل الهيئة لوزارة المالية لم تحول فى تاريخ قناة السويس.

وأضاف مميش، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة النقل برئاسة النائب سعيد طعيمة، والمخصص لمناقشة الموازنة العامة، أنه سيناقش مع وزير النقل عدم تحصيل رسوم من السفن الواردة لعمل صيانة فى الترسانات المصرية، مؤكدًا أن القناة لا تأخذ رسوم من هذه السفن ولكن باقى الموانئ تحصل منها رسوم.

من جانبه، انتقد النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، نقاط التفتيش عند مدخل نفق الشهيد أحمد حمدى، قائلًا: "من الممكن أن تستغرق السيارة النقل ما يقرب من 24 ساعة لكى تعبر النفق".

وأضاف طعيمة، أن هناك بعض السيارات التى تنتظر أكثر من 24 ساعة مما يتسبب فى بعض الخسائر على مختلف الأصعدة بسبب التفتيش، مطالبًا باختيار التوقيت المناسب حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين.

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