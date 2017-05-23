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وفد بريطاني يتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة

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وفد بريطاني يتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة وفد بريطاني يتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يتفقد وفد من إدارة النقل البريطانية، إجراءات التأمين المتبعة علي الركاب بالمطار، خاصة على الرحلات المتجهة إلى لندن.

وأضافت المصادر، أن الوفد الإنجليزي تابع خلال جولته التفقدية الإجراءات المتبعة علي فحص الطرود والحقائب والبضائع.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يعقد الوفد لقاءً مع الأجهزة الأمنية المسئولة عن تأمين مطار القاهرة لمتابعة جدول عمليات التفتيش لمدة 3 أيام.​

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