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العثور على جثة فتاة "مجهولة الهوية" بمنطقة مقابر الصدقة في السويس

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العثور على جثة فتاة "مجهولة الهوية" بمنطقة مقابر الصدقة في السويس العثور على جثة فتاة "مجهولة الهوية" بمنطقة مقابر الصدقة في السويس

مصراوي Masrawy

العثور على جثة فتاة "مجهولة الهوية"

السويس - حسام الدين أحمد:

تكثف مباحث السويس، جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة فتاة قرب مقابر الصدقة، بحي الجناين، لمعرفة هوية المجني عليها وملابسات وفاتها وضبط الجناة.

كان العميد محمد سمير، مأمور قسم الجناين، تلقى بلاغًا من الأهالي بمنطقة عرب الدبور، اليوم الثلاثاء، يفيد بالعثور على جثة لفتاة، ملقاة قرب مقابر الصدقة.

وبانتقال رجال الشرطة، تبين من الفحص الظاهري، أن الفتاة في العقد الأول من العمر، ولف الجناة جسدها بـ "ستارة" بيضاء اللون، عليها آثار دماء، كما أوضح الفحص أنها تعرضت للضرب ونزفت قبل وفاتها.

وأمرت النيابة العامة، بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتحديد عُمر المجني عليها، وما إذا كانت تعرضت للتعدي جنسيًّا من عدمه، فيما أمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، بتشكيل فريق بحث، قاده العميد محمد والي، مدير إدارة المباحث، لكشف ملابسات الحادث.

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