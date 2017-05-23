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محافظ المنيا يزور دير السيدة العذراء بجبل الطير.. "صور"

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مصراوي Masrawy

عصام البديوي بدير السيدة العذراء بجبل الطير (1)عصام البديوي بدير السيدة العذراء بجبل الطير (1)

عصام البديوي بدير السيدة العذراء بجبل الطيرعصام البديوي بدير السيدة العذراء بجبل الطير

عصام البديوي بدير السيدة العذراء بجبل الطير (3)عصام البديوي بدير السيدة العذراء بجبل الطير (3)

عصام البديوي بدير السيدة العذراء بجبل الطير (4)عصام البديوي بدير السيدة العذراء بجبل الطير (4)

عصام البديوي بدير السيدة العذراء بجبل الطير (5)عصام البديوي بدير السيدة العذراء بجبل الطير (5)

المنيا - ريمون الراوي:

زار عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، دير السيدة العذراء الواقع بجبل الطير بمركز سمالوط، وكان في استقباله الأنبا بفنوتيوس، أسقف سمالوط، واللواء ناصر فتحي، القائم بأعمال رئيس مدينة سمالوط .

نقل المحافظ تهانيه القلبية بمناسبة بدء موسم الاحتفالات برحلة العائلة المقدسة، معربًا عن أمنياته بأن يعم الخير والنماء على ربوع ، مشيرًا إلى أهمية وقيمة المكان الذي يعد مقصدًا دينيًا وسياحيًا.

من جانبه أشاد الأنبا بفنوتيوس أسقف سمالوط، بجهود المحافظة في الفترة الأخيرة لتطوير المنطقة المحيطة بالدير وأعمال رصف الطريق والإضاءة وتوصيل المياه.

كانت مديرية ، قد وفرت ١٠ آلاف رغيف خبز مدعم يوميًا طوال مدة الاحتفال بمولد السيدة العذراء وتحمل صندوق الخدمات بالمحافظة فرق التكلفة، كما وفرت سيارات متنقلة، وقوافل تموينية بصفة يومية، تحوي فراخ ولحوم وأرز وزيت.

وأنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط أعمال توصيل خط المياه الجديد الناقل للمياه لمنطقة جبل الطير بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وذلك لإنهاء مشكلة ضعف المياه بالمنطقة، كما قامت برصف وازدواج طريق الدير بمعرفة وحدة الرصف، حرصًا على تحقيق السيولة المرورية للمارة من المواطنين والمركبات.

كما جرى تركيب مواسير الصرف الصحي لحل مشكلة مياه الصرف بالقرية وتركيب المحابس والمطابق العمومية حتى يتسنى استكمال رصف الطريق السياحي الجديد.

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