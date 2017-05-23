أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

طارق عامر عن رفع سعر الفائدة: قراراتنا تتم تحت إشراف متخصصين  

Google+ Print
طارق عامر عن رفع سعر الفائدة: قراراتنا تتم تحت إشراف متخصصين   طارق عامر عن رفع سعر الفائدة: قراراتنا تتم تحت إشراف متخصصين  

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن قرار لجنة السياسة النقدية برفع الفائدة 2%، جاء مناسبًا للسوق المصري بجميع شرائحه، مؤكدًا أن التوقيت جاء مواتيًا للأوضاع الراهنة في ظل السعي لاحتواء معدلات التضخم، خاصة أن أن الاجتماع الذي اتخذ فيه هذا القرار امتد 4 ساعات.

أضاف عامر، خلال تصريحات صحفية - على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، أن جميع قرارات البنك المركزي مدروسة بعناية وتتم تحت إشراف متخصصين وتستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري، موضحًا أن البنوك نجحت في جذب نحو 81 ألف حساب بنكي خلال المشاركة في أسبوع الشمول المالي العربي.

أشار محافظ البنك المركيز - إلى أن إجمالي الإيداعات بلغ 290 مليون جنيه، بمتوسط 3 آلاف جنيه في الحساب، منوهًا بأن البنوك قامت بتوزيع ما يقرب من 615 ألف نشرة تعريفية وتثقيفية للشمول المالي.

شاهد أيضا

فاجأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الجميع، وقررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% لـ17.25%.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 23-5-2017 مع أسامة كمال "رفع فوائد البنوك وتأثيره على الأسعار والموازنة"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 23-5-2017 مع أسامة كمال "رفع فوائد البنوك وتأثيره على الأسعار والموازنة"

أسعار العملات اليوم الاربعاء 24 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الاربعاء 24 مايو 2017 في بنك مصر

هل أخطأ «أبوالمعاطي» عندما طالب «السيسي» بتأجيل رفع الأسعار؟.. برلمانيون يجيبون

هل أخطأ «أبوالمعاطي» عندما طالب «السيسي» بتأجيل رفع الأسعار؟.. برلمانيون يجيبون