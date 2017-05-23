طارق عامر عن رفع سعر الفائدة: قراراتنا تتم تحت إشراف متخصصين  

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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة 2%، جاء مناسبًا للسوق المصري بجميع شرائحه، مؤكدًا أن التوقيت جاء مواتيًا للأوضاع الراهنة في ظل السعي لاحتواء معدلات التضخم، خاصة أن أن الاجتماع الذي اتخذ فيه هذا القرار امتد 4 ساعات.

أضاف عامر، خلال تصريحات صحفية - على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، أن جميع قرارات البنك المركزي مدروسة بعناية وتتم تحت إشراف متخصصين وتستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري، موضحًا أن البنوك نجحت في جذب نحو 81 ألف حساب بنكي خلال المشاركة في أسبوع الشمول المالي العربي.

أشار محافظ البنك المركيز - إلى أن إجمالي الإيداعات بلغ 290 مليون جنيه، بمتوسط 3 آلاف جنيه في الحساب، منوهًا بأن البنوك قامت بتوزيع ما يقرب من 615 ألف نشرة تعريفية وتثقيفية للشمول المالي.

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فاجأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الجميع، وقررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% لـ17.25%.