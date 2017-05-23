أمريكا تطلب تسليم رئيس برشلونة السابق في أسرع وقت

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ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن أمريكا طلبت من السلطات الإسبانية تسليم ساندرو روسيل، رئيس نادي برشلونة السابق، لها في أسرع وقت ممكن بسبب شراكته مع عدة أشخاص بغسيل الأموال.

وكانت الشرطة الإسبانية، ألقت القبض على روسيل، بتهمة غسيل الأموال، وتلقيه عمولات غير قانونية خاصة ببيع حقوق الصور المتعلقة بالمنتخب البرازيلي لكرة القدم، وذلك قبل توليه رئاسة برشلونة، حيث قام رفقة المتهمين الآخرين بغسيل تلك العمولات في شركات الملاذات الضريبية. ( طالع التفاصيل )

وأضافت سبورت أن أجهزة الأمن الإسبانية أستولت على بعض الأوراق والممتلكات الخاصة بروسيل، وبعضها يخص برشلونة، وأشارت إلى أنه لم يتم إثبات شيء يخص البارسا في قضية روسيل الأخيرة حتى الآن، ولكن هناك قضية غسيل أموال حدثت وقت رئاسته للبارسا بصفقة تجارية.

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وأكدت الصحيفة أنه سيتم نقل رئيس البارسا السابق ساندرو روسيل إلى العاصمة مدريد لمحاكمته يوم الخميس المقبل في المحكمة الوطنية، وسيكون ثاني رئيس برشلونه يتم سجنه في العشرين سنه الأخيرة بعد نونيز.

من جانبها قالت صحيفة " Elentorno " الأسبانية، إنه لا يوجد أي علاقه بفساد روسيل بصفقة نيمار، وأن غسيل الأموال هو شأن خاص لساندرو، وقضيته لا شأن للبارسا بها، وأضافت أن الشرطة قامت بتفتيش عدة منازل تابعه لروسيل في برشلونه، وأن قضية غسيل الأموال أثبتت عليه في البرازيل وكذلك لبنان وإسبانيا.

وتابعت صحيفة " Elentorno " أن إدارة برشلونه لن تصدر بيان للدفاع عن ساندرو روسيل، بل ستكون خارج الصورة تماماً مثلما حدث سابقاً مع نونيز الرئيس السابق.