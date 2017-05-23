مورينيو: حادث مانشستر يؤثر علينا.. سنذهب للنهائي ونحن لسنا سعداء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصدر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بيانًا، بعد إلغائه للمؤتمر الصحفي الخاص بلقاء أياكس أمستردادم الهولندي، في نهائي الدوري الأوروبي "يوربا ليج"، والمقرر له غدًا الأربعاء بمدينة ستوكهولم السويدية بملعب الصداقة.

وكان قد ألغى مورينيو المؤتمر الصحفي نتيجة للأحداث المأساوية التي وقعت في مانشستر ليلة الإثنين.

شاهد أيضا

وقال مورينيو في البيان: "نشعر بحزن شديد بسبب الأحداث المأساوية التي وقعت ليلة الأمس، ولا يمكننا إخراج الضحايا وعائلاتهم من قلوبنا وعقولنا، لدينا مهمة لنقوم بها وسوف نسافر إلى السويد لإنجاز هذه المهمة".

وتابع: "من المؤسف بأننا لن نسافر بتلك السعادة المعتادة التي تسبق اللقاءات الكبيرة، أنا أعلم وبالرغم من الفترة القصيرة التي قضيتها هنا بأن أبناء مدينة مانشستر سيقفون معاً متحدين".